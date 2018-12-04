كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان وإغلاق المجال الجوي فوقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية، على بعد 6 كيلومترات من الحدود مع لبنان، بالتزامن مع العملية الأمنية الإسرائيلية، لكشف أنفاق "حزب الله"، والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي: "مع بداية عملية درع الشمال سيُغلق المجال الجوي شمال البلاد أمام الطائرات المدنية، على بعد 6 كيلومترات من الحدود، وسيستمر الإغلاق حتى عصر يوم غد الأربعاء".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز قواته على الحدود الشمالية، تحسباً لتصعيد مع حزب الله".

ونشرت الصحيفة صور وصول دبابات وناقلات جنود قرب منطقة العملية الأمنية إلى الشمال من بلدة المطلة الحدودية مع لبنان.