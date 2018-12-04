كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيزات إسرائيلية على الحدود مع لبنان وإغلاق المجال الجوي فوقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز قواته على الحدود الشمالية، تحسباً لتصعيد مع حزب الله".
ونشرت الصحيفة صور وصول دبابات وناقلات جنود قرب منطقة العملية الأمنية إلى الشمال من بلدة المطلة الحدودية مع لبنان.
وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال" لاكتشاف أنفاق تابعة لحزب الله اللبناني، بعد إعلانه اكتشاف نفق هجومي في شمال البلاد.
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