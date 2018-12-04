كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تسلم دمشق قوائم بعشرات المعتقلين السياسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر نيابية في عمان تسليم نوابٍ أردنيين القائم بالأعمال السورية في العاصمة عمان، أيمن علوش، قوائم بأسماء عشرات المعتقلين السياسيين الأردنيين في سجون النظام السوري، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضافت المصادر لـ24 أن النواب الذين سلموا القوائم، بعد زيارتهم دمشق في الأسبوع الماضي، ولقائهم الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح عدد من النواب بأن الأسد طلب منهم قوائم بأسماء المعتقلين الأردنيين للعفو عنهم، تكريماً لزيارتهم لدمشق.