كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن تسلم دمشق قوائم بعشرات المعتقلين السياسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح عدد من النواب بأن الأسد طلب منهم قوائم بأسماء المعتقلين الأردنيين للعفو عنهم، تكريماً لزيارتهم لدمشق.
وأوضحت ذات المصادر أن القوائم ضمت أسماء أغلب المعتقلين السياسيين الأردنيين في سوريا، والذين مضى على اعتقالهم سنوات عديدة، باستثناء من وجهت لهم تهم إرهابية، مثل معتقلي تنظيمي داعش والنصرة.
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