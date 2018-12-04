كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع اتفاقية منحة أمريكية للأردن بـ 745 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان جيم بارنهارت الذي وقع الاتفاق إن واشنطن "تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية".
ووقع وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في عمان في 14 فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بـ1.275 مليار دولار اعتباراً من العام الحالي حتى 2022 وبما يتجاوز 6.3 مليارات دولار.
ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خاصةًمن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والسعودية.
وأودعت السعودية، والإمارات، والكويت في مطلع أكتوبر بالبنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن حزمة مساعدات بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها في أثناء قمة مكة في يونيو الماضي.
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