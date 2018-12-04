استخدم تهريب المخدرات للتمويه.. إسبانيا تعتقل متطرفا مغربيا

ألقت مصالح الأمن الإسباني، أمس الاثنين، القبض على مغربي في ساغونتو في إقليم فالنسيا، يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية.

المغربي، البالغ من العمر 46 سنة، كان يقوم عبر شبكة الأنترنت بالإشادة بالعمليات الإرهابية، والدفاع عن الأفكار المتطرفة، والعنف إلى جانب قيامه بأنشطة التلقين، والاستقطاب، عبر استغلال شبكات التواصل الاجتماعي، حسب ما أكدته وزارة الداخلية الإسبانية.

وكشفت التحقيقات، التي قامت بها الأجهزة الأمنية، أن المشتبه فيه كان قد دخل في اتصالات مع أحد أعضاء المنظمة الإرهابية (جبهة النصرة)، التابعة لتنظيم القاعدة، وعبر له خلالها عن استعداده للسفر إلى سوريا من أجل المشاركة في القتال.

وأوضحت المصادر نفسها أن الشخص المعتقل استخدم تهريب المخدرات بهدف تمويل انتقاله إلى منطقة الصراع في سوريا، مشيرة إلى أنه علاوة على ذلك انخرط، أخيرا، في مسلسل من الغلو، دفعه إلى تبني عادات، وسلوكيات جد متطرفة.

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