الشرطة الإيطالية توقف زعيم المافيا الجديد في صقلية

أعلنت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، توقيف الزعيم الجديد للمافيا الصقلية سيتيمو مينيو وعشرات المشتبه فيهم، في عملية واسعة النطاق في صقلية.
وأتى توقيف مينيو البالغ 80 عامًا، وما لا يقل عن 45 شخصًا آخرين، قبل تسلمه مهامه رسميًا خلال اجتماع خاص لمافيا كوزا نوسترا.
ويتهم الموقفون خصوصًا بتشكيل عصابة إجرامية من النوع المافوي والابتزاز وحيازة الأسلحة وإضرام الحرائق. وأتت العملية ثمرة 4 تحقيقات جنائية مختلفة.
وعين “العم سيتيمو” كما كان ملقبًا، زعيمًا للمافيا في باليرمو، أي القائد الأعلى لعائلات المافيا في محافظة باليرمو خلفًا لتوتو رينا الزعيم التاريخي السابق للمافيا الصقلية الذي توفي العام الماضي في السجن.
وقال لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزعيم حركة 5 نجوم: “إنها ضربة قوية توجهها الدولة إلى المافيا“.
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