استعدادات في تطوان لإطلاق حملات “دفء الشوارع” لفائدة الأشخاص من دون مأوى

تستعد جمعيات من نسيج المجتمع المدني في مدينة تطوان لإطلاق حملات “دفء الشوارع” من جديد، وذلك تزامناً مع موجة البرد القارس، التي تعرفها المدينة، خصوصاً في الفترة الليلة، وساعات الصباح الأولى.

وأوضحت الجمعيات، في نداءات لها، أنها شرعت في جمع تبرعات المواطنين، من الأغطية، والأفرشة، والملابس المستعملة، أيضاً، من أجل تنظيمها، وتحديد عدد الأشخاص، الذين سيستفيدون من الحملات الجديدة.

وأبرزت الجمعيات ذاتها أن الأيام الأولى من اجتياح البرد لمدينة تطوان، أظهرت أن عدداً من الأشخاص في المدينة يبيتون على الأرصفة، من دون أي وسائل تقيهم من قساوة الأجواء، ما دفعها إلى التعجيل بإطلاق “دفء الشوارع”.

وشدّدت الجمعيات نفسها على أنه ينبغي تظافر جهود الجميع من أجل إخراج المساعدات الإنسانية إلى الشوارع في أقرب وقت، حتى لا يلفظ أحد المشردين أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالبرد القارس، كما وقع في السنة الماضية، مع رجل مسن، وغيره.

وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة تطوان، شهدت في سنوات ماضية، إطلاق حملات إنسانية، تعنى بالأشخاص، الذين من دون مأوى، وذلك من خلال مدهم بأطعمة، وأفرشة، وأغطية، وملابس.