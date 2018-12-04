انت الان تتابع السيسي لوزير دفاع السودان: التعاون العسكري مهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر والسودان بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الأفريقية، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمني والاستخباراتي والتصنيع الحربي. جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني. بحضور بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عمر البشير، مشيداً بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع السوداني نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكداً