انت الان تتابع عروس ديسمبر.. اجعلي إطلالتك ملكية جريئة تخطف الأنفاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تمتاز ألوان مكياج الشتاء بالأناقة والقوة، فهي ألوان داكنة جريئة كالعنابي والبني والأحمر الداكن، فاستغلي هذه الألوان القوية والتي تتلاءم مع لون فستانك الأبيض

إذا كنت على موعد مع أجمل يوم في حياتك في ديسمبر، وتستعدين للظهور بالأبيض بكامل أناقتك، من فستان ومكياج وأكسسوارات ولفة الطرحة أو تسريحة شعر، إذن عزيزتي هناك بعض النصائح التي عليك اتباعها قبل موعد زفافك، فمن المعروف أنه كلما اقترب موعد الزفاف تزداد الضغوطات ويحدث إرهاق وتفقدين الكثير من الوزن، وبالطبع الشتاء يسبب جفاف البشرة وأنتِ في حاجة إلى إصلاحها سريعا، وهناك بعض النصائح التي عليك اتباعها والموضة التي من الأفضل التركيز عليها لتظهري بالشكل الذي في خيالك.. اعرفيها قبل أن يفوت الأوان.

1- العناية بالبشرة تتعرض بشرتك للجفاف الشديد في الشتاء، خاصة إذا كانت بشرتك نوعها جاف بالفعل، وفي تلك الحالة يمكنك استخدام المقشر المناسب لبشرتك مرتين في الأسبوع، كما يمكنك استخدام غسول يومي للحفاظ عليها، وبعدها تأتي الخطوة الأكثر أهمية وهي الترطيب من خلال استخدام الكريمات في الليل والنهار لتجديد خلايا

2- العناية بالشفايف

مثلما تتعرض بشرتك للجفاف، فإن الشفايف معرضة لذلك أيضا، وأفضل حل استخدام المقشرات الطبيعية مثل العسل والسكر، لتحصلي على العناصر المفيدة داخل العسل، وفي نفس الوقت تتخلصين من البشرة الخارجية الميتة، وبهذا تتم عملية الترطيب وتصبح شفايفك وردية.3- تهيئة البشرة للمكياجيجب أن يكون لديك خلفية عن طرق وضع المكياج المناسب لبشرتك، لكي تبدي رأيك عند وضع الميك أب أرتست المكياج الكامل على وجهك، والبرايمر المرطب الأفضل للبشرة خلال فصل الشتاء لتحصلي على بشرة حريرية من دون لمعان ومكياج يدوم طويلاً. ولا تنسي تطبيق برايمر العيون والشفاه أيضاً لثبات المكياج.4- المكياج الغامق مناسب للشتاء

قبل وضع الميك أب أرتست للمكياج، يمكنك إخطارها بأنكِ تريدين ألوانا غامقة مناسبة للشتاء، فهذه الألوان تعطيك إطلالة دافئة وحمرة جذابة تلفت الانتباه رغم برودة الشتاء، كما يمكنك اختيار الدرجات الغامقة أيضا في طلاء الأظافر لإظهارها بشكل مميز في الشتاء.5- ألوان مكياج العروس للشتاء

1- العناية بالبشرةتتعرض بشرتك للجفاف الشديد في الشتاء، خاصة إذا كانت بشرتك نوعها جاف بالفعل، وفي تلك الحالة يمكنك استخدام المقشر المناسب لبشرتك مرتين في الأسبوع، كما يمكنك استخدام غسول يومي للحفاظ عليها، وبعدها تأتي الخطوة الأكثر أهمية وهي الترطيب من خلال استخدام الكريمات في الليل والنهار لتجديد خلايا البشرة.مثلما تتعرض بشرتك للجفاف، فإن الشفايف معرضة لذلك أيضا، وأفضل حل استخدام المقشرات الطبيعية مثل العسل والسكر، لتحصلي على العناصر المفيدة داخل العسل، وفي نفس الوقت تتخلصين من البشرة الخارجية الميتة، وبهذا تتم عملية الترطيب وتصبح شفايفك وردية.3- تهيئة البشرة للمكياجيجب أن يكون لديك خلفية عن طرق وضع المكياج المناسب لبشرتك، لكي تبدي رأيك عند وضع الميك أب أرتست المكياج الكامل على وجهك، والبرايمر المرطب الأفضل للبشرة خلال فصل الشتاء لتحصلي على بشرة حريرية من دون لمعان ومكياج يدوم طويلاً. ولا تنسي تطبيق برايمر العيون والشفاه أيضاً لثبات المكياج.قبل وضع الميك أب أرتست للمكياج، يمكنك إخطارها بأنكِ تريدين ألوانا غامقة مناسبة للشتاء، فهذه الألوان تعطيك إطلالة دافئة وحمرة جذابة تلفت الانتباه رغم برودة الشتاء، كما يمكنك اختيار الدرجات الغامقة أيضا في طلاء الأظافر لإظهارها بشكل مميز في الشتاء. تمتاز ألوان مكياج الشتاء بالأناقة والقوة، فهي ألوان داكنة جريئة كالعنابي والبني والأحمر الداكن، فاستغلي هذه الألوان القوية والتي تتلاءم مع لون فستانك الأبيض لتحصلي على إطلالة ملكية جريئة تخطف الأنفاس، ويمكنك البحث عن مكياج عيون سموكي باللون العنابي أو البرونزي، وإذا كان مناسبا لك فيمكنك اختياره يوم زفافك. 6- مكياج مقاوم للماء

بالطبع قد تتعرضين لتساقط الأمطار يوم زفافك، فطقس الشتاء يحمل الكثير من المفاجآت، وفي تلك الحالة عليكِ التأكيد على الميك أب أرتست على استخدام المكياج المقاوم للماء الذي يُعد أفضل أنواع مكياج العروس، ومثلما هو مناسب للصيف لمقاومة التعرق، فإنه أساسي في الشتاء لكي لا يفسد المطر مكياجك.. يهمك أن تعرفي الطرق الصحيحة لتنظيف فرش المكياج. 7-العناية بالشعر

البرودة الشديدة قد تؤثر على شعرك بالسلب من خلال تقصفه، خاصة أنكِ في الشتاء تحتاجين إلى استخدام السيشوار كثيرا لتجفيف شعرك خاصة وإن كنتِ محجبة، لذا استخدمي المرطبات لحماية الشعر. 8- فساتين الزفاف ذات الأكمام الطويلة

هذا النوع من الفساتين مناسب تماما في الشتاء لغير المحجبات، ولكن إذا كنتِ لا تحبين هذا الاستايل، فيمكنك شراء بالطو أبيض أو شال لوضعه عند تعرضك للهواء البارد أو وجودك في أماكن خارج القاعة..ولو جريئة جربي حذاء العروسة الرياضي يوم فرحك. في الأيام القليلة المتبقية خلال الشتاء عليكِ تناول الفاكهة والخضراوات والتركيز على العصائر الطازجة، والأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 بشكل كبير لتغذية بشرتك وتعويض ما يفقده جسمك خلال هذه الفترة.

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