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انت الان تتابع الزمالك: إذاعة مباراة الحرس حصريًا على «الحدث اليوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م
أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن وصول خطاب رسمي للنادي من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالموافقة رسميا على إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر قناة الحدث اليوم. وقال الموقع الرسمي للزمالك إن مجلس إدارة النادي "قام بإرسال خطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التي تتعامل مع شركة بريزينتيشن ليؤكد فسخ تعاقد الزمالك مع الشركة لعدم وفائها بالتزامات العقد مع القلعة البيضاء، كما أبلغ شركة بريزنتيشن رسميا بفسخ التعاقد معها، حيث كانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة والأهلي موكلة بتسويق الحقوق الإعلانية للأبيض في أكتوبر الماضي.
وأصدر الأبيض بيانا قال فيه: "أرسل نادى الزمالك ، أمس الاثنين الموافق 22 – 10 – 2019 خطابا رسميًا إلى محمد كامل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم (بريزنتيشن) لإخطاره بفسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حقوق الاستغلال الإعلاني الحصري للنادي" ومن
وأصدر الأبيض بيانا قال فيه: "أرسل نادى الزمالك ، أمس الاثنين الموافق 22 – 10 – 2019 خطابا رسميًا إلى محمد كامل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب والممثل القانوني للشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم (بريزنتيشن) لإخطاره بفسخ التعاقد مع الشركة الحاصلة على حقوق الاستغلال الإعلاني الحصري للنادي"
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالثة عشر من بطولة الدوري، ويتصدر الفريق الأبيض المسابقة برصيد 20 نقطة، وله ثلاث مباريات مؤجلة أمام بيراميدز والمصري والإسماعيلي، في المقابل يتواجد الفريق العسكري في المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.
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