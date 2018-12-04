انت الان تتابع وقف مدرس هتك عرض تلميذ في القليوبية.. وحبسه 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ م

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، وقف المدرس "ح . أ" بمجمع مدارس، والتابعة لإدارة الخصوص التعليمية، عن العمل، وإحالته للتحقيق لقيامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة والتعدي عليه جنسيا، فيما قررت نيابة الخصوص حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن "الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم النظر في أمر فصل المدرس وتوقيع أقصى عقوبة عليه"، مشيرا إلى أن المديرية أرسلت لجنة لفحص المدرسة بالكامل وسيتم التعامل بحزم مع أى مخالفة.

وشهدت المدرسة التابعة لإدارة الخصوص جريمة إنسانية بشعة حيث قام المدرس يدعى "ح . أ" بالتعدي جنسيا على طفل داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال