انت الان تتابع وقف مدرس هتك عرض تلميذ في القليوبية.. وحبسه 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ م
قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، وقف المدرس "ح . أ" بمجمع مدارس، والتابعة لإدارة الخصوص التعليمية، عن العمل، وإحالته للتحقيق لقيامه بهتك عرض طفل داخل المدرسة والتعدي عليه جنسيا، فيما قررت نيابة الخصوص حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن "الواقعة لن تمر مرور الكرام وسيتم النظر في أمر فصل المدرس وتوقيع أقصى عقوبة عليه"، مشيرا إلى أن المديرية أرسلت لجنة لفحص المدرسة بالكامل وسيتم التعامل بحزم مع أى مخالفة.
وشهدت المدرسة التابعة لإدارة الخصوص جريمة إنسانية بشعة حيث قام المدرس يدعى "ح . أ" بالتعدي جنسيا على طفل داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال
وشهدت المدرسة التابعة لإدارة الخصوص جريمة إنسانية بشعة حيث قام المدرس يدعى "ح . أ" بالتعدي جنسيا على طفل داخل المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.
وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أنه: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".وكانت محافظة الإسكندرية شهدت الأسبوع الماصي، قيام أحد أفراد الأمن بالاعتداء جنسيا على أطفال "كي جي" بالمدرسة، وتم تحويل الواقعة للنيابة.
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