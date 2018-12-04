الهلالي يتقدم بطلب للأزهر للموافقة على ظهوره إعلاميا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:باهر القاضي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٩ م

سعد الهلالي استاذ الفقه بالأزهر

تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام. وينص القرار في مادته الأولى على أنه يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تنظيمية للحفاظ على رسالة المؤسسة الأزهرية.

وبهذا الطلب يعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على هذا الترخيص، وذلك تنفيذا لقرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1224 لسنة 2018، الذي صدر تفعيلًا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961. وكان سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بالأزهر، قد أثار حالة من الجدل العارم خلال الأيام الماضية، عقب تأكيده أن قرار تونس بالمساواة