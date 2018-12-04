الأهلي يحصل على توقيع الفلسطيني حامد حمدان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ م
حصل النادي الأهلي على توقيع الفلسطيني حامد حمدان لمدة 5 مواسم، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء، على أن يتواصل مسئولو الأهلي مع ناديه غرة الفلسطيني لإنهاءكل إجراءات الصفقة، ويعد اللاعب من مواليد 2000، وسيتم قيده في صفوف الناشئين، كما أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح. وكشف لاعب نادى غزة الفلسطينى حامد حمدان تفاصيل توقيعه للنادى الأهلى لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الكابتن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، كان له دور كبير فى حسم الصفقة، مؤكدا أن قيمة الصفقة يتم حسمها مع مسئولى النادى الأهلى قريبا.
وأكد اللاعب الفلسطينى، فى تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن النادى الأهلى سيخاطب نادي غزة غدًا للحصول على البطاقة الدولية للاعب تمهيدًا لقيده فى صفوف النادى الأهلى، مشيرا إلى أنه سيتدرب غدا الأربعاء مع فريق الناشئين النادى الأهلى مواليد 2000. وأشار اللاعب الفلسطينى إلى أنه يجيد اللعب فى مركز المهاجم
وأكد اللاعب الفلسطينى، فى تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن النادى الأهلى سيخاطب نادي غزة غدًا للحصول على البطاقة الدولية للاعب تمهيدًا لقيده فى صفوف النادى الأهلى، مشيرا إلى أنه سيتدرب غدا الأربعاء مع فريق الناشئين النادى الأهلى مواليد 2000.
وأشار اللاعب الفلسطينى إلى أنه يجيد اللعب فى مركز المهاجم وصانع الألعاب، موضحًا أن عددا من مسئولى نادى الزمالك حاولوا ضمه إلى صفوف النادى مساء أمس الاثنين، موضحا أن رغبته فى الانضمام إلى الأهلى وتدخل الكابتن علاء ميهوب حسما الصفقة لصالح النادى الأهلى.
وأوضح اللاعب الفلسطينى حامد حمدان، أنه يلعب فى الفريق الأول لنادى غزة والمنتخب الفلسطيني الأول، مؤكدا أنه أحرز 6 أهداف خلال 8 مباريات فى الموسم الحالى، وصنع 14 هدفا، وأحرز خلال مباريات نادي غزة فى الموسم الماضى 16 هدفا.
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