انت الان تتابع الأهلي يحصل على توقيع الفلسطيني حامد حمدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ م

حصل النادي الأهلي على توقيع الفلسطيني حامد حمدان لمدة 5 مواسم، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة الحمراء، على أن يتواصل مسئولو الأهلي مع ناديه غرة الفلسطيني لإنهاءكل إجراءات الصفقة، ويعد اللاعب من مواليد 2000، وسيتم قيده في صفوف الناشئين، كما أنه يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح. وكشف لاعب نادى غزة الفلسطينى حامد حمدان تفاصيل توقيعه للنادى الأهلى لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الكابتن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، كان له دور كبير فى حسم الصفقة، مؤكدا أن قيمة الصفقة يتم حسمها مع مسئولى النادى الأهلى قريبا.

وأكد اللاعب الفلسطينى، فى تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن النادى الأهلى سيخاطب نادي غزة غدًا للحصول على البطاقة الدولية للاعب تمهيدًا لقيده فى صفوف النادى الأهلى، مشيرا إلى أنه سيتدرب غدا الأربعاء مع فريق الناشئين النادى الأهلى مواليد 2000. وأشار اللاعب الفلسطينى إلى أنه يجيد اللعب فى مركز المهاجم