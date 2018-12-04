الان تتابع قوات الأسد تواصل قصف مناطق الهدنة “الروسية – التركية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: عاودت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قصفها لأماكن في حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وأماكن أخرى في أطراف ومحيط التمانعة وحيش وجرجناز وخان شيخون بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد استهدف بصاروخي كورنيت قرية الصخر شمال حماة، دون معلومات عن تسببها بخسائر بشرية، وقصفت مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بأكثر من 10 قذائف.

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