الان تتابع الموت للحكومة المخادعة للشعب.. طلاب الجامعات الإيرانية ينتفضون ضد نظام الملالي (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

نظمت مجموعة من طلاب الجامعة التكنولوجية، صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة للتضامن مع العمال المضربين والمسجونين والمعلمين المحتجزين.

فيما حمل طلاب جامعة «أميركبير»، كتابات خطية ويقيدون أيديهم لبعضهم البعض مرددين شعارات “لا يعود يفيد المدفع والدبابة والرشاشة، ليتحد العامل والطالب، ليطلق سراح العامل والطالب والمعلم المسجونين، نصر من الله وفتح قريب، الموت لهذه الحكومة المخادعة للشعب”

ومع تزايد عدد الطلاب المتظاهرين، أرسل النظام الإيراني قواته القمعية وعناصره المرتزقة إلى الجامعة لمواجهة الطلاب خوفًا من اتساع نطاق احتجاج الطلاب، وبهدف المواجهة، لكن الطلاب واصلوا تجمعهم الاحتجاجية ودخلوا في مواجهات مع المرتزقة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد الطلاب بجروح من خلال تلك المواجهات.

جاء ذلك، بالتزامن مع احتشاد طلاب جامعة نوشيرواني بمدينة بابل للاحتجاج على قمع الطلاب من قبل النظام، وكان يحملون كتابات خطية ورددوا الشعارات منها “الجامعة حية، أوقفوا قمع الطلاب، الطالب يموت ولايقبل الذل”.

ومن ناحية أخرى، وجهت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، قبل أيام، رسالة حيّت خلالها العزم الجازم للعمال المضربين في هفت تبه وعمال الصلب في الأهواز الذين انتفضوا من أجل نيل حقوقهم والإفراج عن زملائهم.

ودعت عموم الشباب الإيرانيين إلى مناصرتهم وطالبت المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية بدعم المضربين والعمل لإطلاق سراح العمال المسجونين.