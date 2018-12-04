شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع "بيت الأمة " لمناقشة تفاصيل مبادرة "الوفد " مع الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عدد من أعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الجيزة اجتماعا ، اليوم الثلاثاء، مع لجنة تنسيق مبادرة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ، والتى تأتى تحت عنوان " الوفد مع الناس" ،وتم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المهندس نبيل عبد الله ، عضو الهيئة العليا للحزب ، لتلقى طلبات ومقترحات لجان الوفد بمحافظة الجيزة لفعاليات المبادرة بما تناسب احتياجات كل منطقة، حتي منتصف الشهر الجارى .

ووفقا لبيان صادر عن الوفد اليوم، قررالحضور افتتاح ثلاث مقرات خاصة بالمبادرة يفتتحها رئيس حزب الوفد ، وتكون على أعلي مستوي سواء علي الجانب التقني أو الأثاث حتي تليق باسم حزب الوفد العريق و في أماكن مميزة ومعروفة وشهيرة في محافظة الجيزة، لسرعة وسهولة وصول المواطنين إليها لتقديم المقترحات والشكاوي، ولا مانع من التبرع بمقرات أخري تكون بنفس المواصفات وذلك للحفاظ علي قيمة وعراقة الوفد وللتسهيل على المواطنين.

كما تم الاتفاق على وضع خطة زمنية لتنفيذ التوصيات وخطة أخري لتنفيذ عمل المبادرة بمحافظة الجيزة إلى جانب عقد اجتماعات مع لجان الوفد لمحافظة الجيزة شمال وجنوب ووسط وذلك خلال الأسبوع القادم خلا أيام السبت والأحد والاثنين لمناقشة المقترحات والطلبات ودراستها ووضع خطة زمنية لتنفيذها، هذا إلى جانب التأكيد علي استمرار الحملة علي مدار العام وليس فقط خلال فترة الاحتفال بمؤية الوفد، خاصة ان الهدف من المبادرة هو عودة الوفد إلي الشارع المصري وتقديم الافضل لهم في كافة القطاعات.

وقر الاجتماع ،تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل داخل اللجنة العامة واللجان الفرعية للحزب وتقديم تقرير إلي رئيس الحزب بشكل يومي وأسبوعي وشهري عن عمل اللجان هذا إلى جانب تكريم رئيس الوفد للجنة التي تقوم بعمل فعالية مميزة يتحدث عنها الشارع المصري ، كذلك سيتم تفعيل المبادرة في جميع محافظات مصر من خلال اللجان العامة والفرعية للحزب بالإضافة إلى تشكيل لجنة من خارج الوفد لمعاونة لجان الوفد بالجيزة، في تنفيذ المبادرة علي الشكل المرجو لها من خلال تقديم الاستشارات والارشادات والدعاية والإعلان للمبادرة بمشاركة اعضاء الوفد بمحافظة الجيزة.