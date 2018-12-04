ترند الموجز|أمطار غزيرة وأتربة..وكشف هوية مصور رانيا يوسف..وبيراميدز يشعل صراع "الميركاتو الشتوي"..وموعد مباراتي الأهلي وليفربول

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، "أمطار غزيرة وأتربة".. طقس سيء يضرب البلاد، و"الراجل اللي صوّر رانيا من ورا".. الفنانة تتهمه بالتسبب في أزمة الفستان.. وتعليق ساخر من عمرو أديب.. والكشف عن هوية المصور، وصراع "الميركاتو الشتوي" يشتعل.. بيراميدز يرد على الأهلي بصفقات نارية.. والزمالك ينتظر "الهداف الكبير"، وموعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف"، وموعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكوب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

"أمطار غزيرة وأتربة".. طقس سيء يضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيء والأمطار، وتوقفت حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 والصغرى 12

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8

قنا العظمى 22 والصغرى 12

أسوان العظمى 23 والصغرى 12 (رابط الخبر)

"الراجل اللي صوّر رانيا من ورا".. الفنانة تتهمه بالتسبب في أزمة الفستان.. وتعليق ساخر من عمرو أديب.. والكشف عن هوية المصور

اعتذرت الفنانة رانيا يوسف، عن ظهورها بالفستان الذي أثار جدلا كبيرا، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وقالت رانيا في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "Mbc مصر": "أنا بعتذر للشعب المصري على ظهوري بالشكل ده.. حقكم عليا.. ولم أقصد أن تثير كل هذا الجدل، والفستان ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل".

وألقت الممثلة اللوم على أحد المصورين، والذي ظهر وهو يلتقط صورا لها من الخلف، وحملته سبب الضجة التي حدثت.

وأضافت يوسف أن المصور، تسلل خلفها ليلتقط الصورة، وكان الأجدر به أن ينبهها لوجود مشكلة في الفستان بدلا من تصويرها.

وتابعت: "نفسي أعرف مين اللى صورنى من ورا.. والأزمة كانت فى التصوير من الخلف، ولم يكن هناك مشكلة فى التصوير من الأمام".

ووجهت رانيا رسالة للمصور قائلة: "بدل ما تصورني استرني، وبعدين مكانك ده مش مكان المصورين".

تعليق ساخر من أديب

من جانبه علق عمرو أديب على مصور رانيا يوسف من الخلف، بشكل ساخر، قائلا: "المصور اختار مكان في الجون".



الكشف عن هوية المصور

وفي سياق متصل كشف موقع "القاهرة 24" هوية المصور الذي أثار الجدل، وتبين أنه باتريك باز، مدير الصور بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مصر والشرق الأوسط، وهو مصور فرنسي- لبناني.

تفاصيل الأزمة

وأثارت رانيا يوسف، عاصفة غضب على السوشيال ميديا، بظهورها بإطلالة جريئة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وصدمت رانيا الجميع بإرتدائها فستان أسود اللون شفاف، شبهه البعض بالمايوه، مما عرضها لانتقادات حادة.

بيان من المهن التمثيلية

وكانت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت بيانا، تعقيبا على أزمة فستان رانيا يوسف.

وقالت النقابة في بيانها: «عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافى والفنى عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التى تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم فى مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

وتابعت النقابة: «ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».

3 بلاغات للنائب العام بسبب فستان رانيا

وتقدم 3 محامين، وهم حميدو جميل ووحيد الكيلانى وعمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف للتحقيق فيما نسب إليها من جرائم يعاقب عليها القانون، متهمين إياها بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القُصَّر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

وحددت محكمة جنح الأزبكية بالقاهرة يوم 12 يناير المقبل للنظر في دعاوى قضائية تتهم الفنانة بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

بيان من رانيا يوسف

وكانت رانيا يوسف، قد اعتذرت في وقت سابق، عن واقعة ارتدائها فستانا عاريا، مؤكدة في بيان لها: "من الممكن أن يكون خانني التقدير".

وقالت رانيا: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب.

وتابعت: "أراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا فى الاعتبار أننا فى مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وواصلت الفنانة: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى والتى كانت وما تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وايجابى لدى جمهورى فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى وعدم رغبتى في إغضاب أى احد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

وختمت يوسف بيانها، قائلة: "كما أنني اعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويرى وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين". (رابط الخبر)

صراع "الميركاتو الشتوي" يشتعل.. بيراميدز يرد على الأهلي بصفقات نارية.. والزمالك ينتظر "الهداف الكبير"

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

ويزداد الميركاتو الشتوي هذا العام سخونة، نظرا لانضمام نادي بيراميدز، الذي يملكه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، لمنافسة الأهلي والزمالك، في التعاقد مع الصفقات الجديدة خلال يناير المقبل.

صفقات الأهلي

وأبرم الأهلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة.

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وفي سياق متصل وافق مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، على تجديد عقده رسميا مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

صفقات محل الانتظار

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بأن الأهلي وقع مع محمود السلمى صانع ألعاب الشجاعية الفلسطيني، لمدة خمسة مواسم والذي يلقب بـ"ميسي العرب".

أيضا أكدت تقارير بأن الأهلي ضم المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضي لمدة خمسة مواسم.

الحديث عن الصفقات الحمراء لم ينتهي عند هذا الحد، فهناك مفاوضات تتم الآن مع كل من حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، وباهر المحمدي ومحمود متولي، لاعبا الإسماعيلي، ومحمود وحيد، لاعب المقاصة، وعلي غزال، لاعب وايتكابس الكندي السابق.

بيراميدز يرد بصفقة نارية

على الجانب الأخر رد بيراميدز بأول صفقة من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي، حيث نجح النادي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بداية من شهر يناير المقبل.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز في يناير، ثلاثة أو أربعة لاعبين من مصر، وثنائي أو ثلاثي أجنبي أيضا ضمن الخيارات".

الزمالك لم يدخل المنافسة حتى الآن

أما نادي الزمالك لم يعلن حتى الآن عن أي تعاقدات جديدة في يناير.

هل يتحول "الهداف الكبير" من بيراميدز للزمالك؟

وفي الوقت ذاته ذكر موقع "يوروسبورت عربية" أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع الهداف السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى الرغم من الاتفاق على ضم خربين لصفوف نادي بيراميدز في يناير لكن إدارة الأبيض تحاول تحويل وجهة اللاعب إلى ميت عقبة واستغلال علاقتهم القوية مع مسئولي بيراميدز في إقناعهم بالتخلي عنه. (رابط الخبر)

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف"

يستضيف الأهلي، نظيره الجونة، في الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على بتروجيت، بهدف دون رد بعد سلسلة من النتائج السلبية للمارد الأحمر.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز الـ16 في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات فقط، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 8 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل الأهلي

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام بتروجت، حيث خرج في الدقيقة 42، ولم يتمكن من استكمال المواجهة.

وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة، بعدما شارك بديلا أمام بتروجت، ليتواجد في وسط الملعب بجوار هشام محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ووليد سليمان وناصر ماهر وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3 (رابط الخبر)

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكوب

يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه القاتل في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون، بهدف دون رد.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 بـ9 نقطة.

صلاح يبحث عن التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال المباراة السابقة أمام إيفرتون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.

وفاز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني، بعد تعرضه لكدمة في لقاء إيفرتون، وفي حال غيابه سيدفع يورجن كلوب بشاكيري بدلا منه.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: محمد الكواليني. (رابط الخبر)