وهاب: نرفض التشكيك بالقضاء والقوى الامنية ونحن بحاجة اليوم لصوت العقل

اشار رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الى اننا قُلنا كلمتين ضد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في موضوع الفساد فقيل لنا أننا نُحرّض على أهل السُنّة وأنا قلتُ أن السُنّة هي "أمّة" وهذه الأمة بحاجة الى رجال امثال رشيد وعمر كرامي وسليم الحص وهؤلاء الناس، ونحن لم نقل ان هناك جهاز امني سني هاجم الدروز، ولكن تخايلوا لو الامر معكوس ماذا كان حصل؟ لنتذكر ان الامن العام اعتقل ارهابي من طرابلس ماذا حصل؟ وقد حاولوا القيام بـ7 ايار آخر ولكن فشلوا.
اضاف وهاب في تصريح له بعد لقائه النائب فيصل كرامي، "هناك تضليل اعلامي يحصل حول حادثة الجاهلية، ولكن هذا الموضوع يجب ان لا يحصل لان هناك دم على الارض، واليوم هناك صورة واضحة عن كيفية مقتل محمد بوذياب، ونحن نرفض التشكيك بالقضاء والاجهزة الامنية، ونحن اليوم بحاجة الى صوت عقل، ودماء محمد فداء الجبل ولبنان، ويجب استغلال الامر للانتقال لصفحة جديدة، لان الموضوع لا يحمل اكثر".
وتابع قائلا: "انا عز عليي في موضوع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق انه كان يعلم في الموضوع من قبل بيوم، وانا لست معتادا على نشر اسرار المجالس الخاصة". واكد ان حزب الله حليفه، والسيد حسن نصرالله حقن دم الدروز في الجبل، وانقذ القوة المهاجمة وانقذ الناس.
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