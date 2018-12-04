المستقبل يهيب بترك أمر حادثة الجاهلية للقضاء الذي وحده يحدّد المسؤولية

سألت ​كتلة المستقبل​ في بيان بعد اجتماعها الدوري، "ان هل الافتراء على الاموات حرية رأي وهل بات تهديد ​الحريري​ بالقتل فشة خلق، وهل الافتراء على ​قوى الامن الداخلي​ بات حقيقة بالرغم من كل الادلة التي تنفي؟ وهل القيام بنشر المسلحين والتربص بعناصر قوى الامن لم يعد يشكل جرما، وهل جرم تأليف المجموعات المسلحة بات مقبولا، وهل تحول اللجوء الى ​القضاء​ لردع المعتدي تعسف في استعمال السلطة وتجاوز للقانون؟"

وأهابت النائب رولا الطبش جارودي التي تلت البيان، "بالجميع ترك الأمر للقضاء الذي يستطيع وحدة تحديد المسؤوليات وتحقيق العدالة في حادثة الجاهلية "وتقدمت باسم كتلة المستقبل بالعزاء من اهل الفقيد واهل الجاهلية، مشيرة الى ان "الالتفاف حول الحليف بشكل اعمى هو السقوط في الجاهلية".