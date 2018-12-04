إبراهيم استقبل عضوين في مجلس الشعب السوري وبحث معهما في الاوضاع العامة

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، عضوي ​مجلس الشعب السوري​ السيدة ماري البيطار والسيد آلان بكر، ورئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب الإخوان والسيد ​عادل حاموش​، وعرض معهم الأوضاع العامة.

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