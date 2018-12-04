توقيف أحد أفراد عصابة لترويج العملة المزيفة في عنقون وضبط مبلغ 10400 دولار مزيف

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتوقيف ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي كلًّا من اللبنانيين "م. ر." من مواليد عام 2000، "ي. د." من مواليد عام 1988 و"ع. م." من مواليد عام 1978، لقيامهم بترويج عملة مزيّفة من فئة المئة دولار أميركي في بلدة عنقون وبعض قرى ​إقليم التفاح​، تمكّنت دورية من مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​ في تاريخ 2 كانون الأول 2018، وفي بلدة عنقون، من توقيف المدعو: "ف. م." وهو لبناني من مواليد عام 1969، لاشتراكه مع "ع. م." بالاستحصال على الأموال المزيّفة من ​بلدة بريتال​ في ​البقاع​".

وبيّنت في بلاغ أنّ "بتفتيش منازل الموقوفين، ضُبط في منزل "ع. م." مبلغ 9800 دولار أميركي مزيفة من فئة المئة دولار أميركي، كما ضبط المبلغ المالي الّذي تمّ ترويجه وهو عبارة عن 600 دولار في محلة عنقون والمناطق المجاورة"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".