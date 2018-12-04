النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت سوريًا في حاصبيا حاول قتل مواطنه

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "دورية من استقصاء الجنوب، أوقفت في بلدة الماري قضاء حاصبيا، السوري "ع. م. خ" البالغ 23 عامًا بجرم محاولة قتل مواطنه السوري "ح. خ. ح"، بعد ضربه بآلة حديدية على رأسه، تسبّبت بإصابة الجمجمة بعدّة كسور".
ولفت إلى أنّه "تمّ نقل المُصاب إلى "مستشفى حاصبيا الحكومي"، وأدخل العناية الفائقة وحالته حرجة"، موضحًا أنّه "تمّ تسليم الجاني إلى مخفر قوى الأمن في راشيا الفخار للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".
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