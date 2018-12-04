النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت سوريًا في حاصبيا حاول قتل مواطنه

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "دورية من استقصاء ​الجنوب​، أوقفت في ​بلدة الماري​ قضاء حاصبيا، السوري "ع. م. خ" البالغ 23 عامًا بجرم ​محاولة قتل​ مواطنه السوري "ح. خ. ح"، بعد ضربه بآلة حديدية على رأسه، تسبّبت بإصابة ​الجمجمة​ بعدّة كسور".

ولفت إلى أنّه "تمّ نقل المُصاب إلى "​مستشفى حاصبيا الحكومي​"، وأدخل العناية الفائقة وحالته حرجة"، موضحًا أنّه "تمّ تسليم الجاني إلى مخفر ​قوى الأمن​ في ​راشيا الفخار​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".