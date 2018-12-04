سعد بحث المستجدات الوطنية والعربية مع وفد من الحركة الوطنية للتغيير

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، وفداً من الحركة الوطنيية للتغيير الديمقراطي برئاسة الوزير السابق ​عصام نعمان​ وبحضور المنسق العام للحركة ​سايد فرنجية​.

وقد جاء اللقاء للتشاور في المستجدات على الساحتين العربية وال​لبنان​ية، وبخاصة الوضع السياسي المأزوم وأزمة ​تشكيل الحكومة​ إضافة الى سبل ايجاد حلول للخروج من ​الوضع الاقتصادي​ المتدهور الذي وصل اليه لبنان وتأثير ذلك على أوضاع الناس المعيشية.

من جهة ثانية كان سعد قد استقبل رئيس رابطة ​العروبة​ والتقدم سمير الصباغ، حيث جرى التشاور في المستجدات الوطنية والاقيليمة.