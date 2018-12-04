سعد بحث المستجدات الوطنية والعربية مع وفد من الحركة الوطنية للتغيير

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وفداً من الحركة الوطنيية للتغيير الديمقراطي برئاسة الوزير السابق عصام نعمان وبحضور المنسق العام للحركة سايد فرنجية.
وقد جاء اللقاء للتشاور في المستجدات على الساحتين العربية واللبنانية، وبخاصة الوضع السياسي المأزوم وأزمة تشكيل الحكومة إضافة الى سبل ايجاد حلول للخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصل اليه لبنان وتأثير ذلك على أوضاع الناس المعيشية.
من جهة ثانية كان سعد قد استقبل رئيس رابطة العروبة والتقدم سمير الصباغ، حيث جرى التشاور في المستجدات الوطنية والاقيليمة.
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