هلا بيراق تسحب ترشحها لعضوية مجلس نقابة محرري الصحافة

عشية فتح صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب واعضاء مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، اعلنت الزميلة هلا أمين بيراق سحب ترشحها الى عضوية مجلس ​نقابة المحررين​، وتمنت لكل الزملاء الذين أيدوا ترشحها لعضوية النقابة دوام التوفيق والنجاح. كما تقدمت بخالص الشكر الى رؤساء وأعضاء اللوائح الذين تمنوا عليها ان تكون بلوائحهم في هذه المعركة النقابية الديمقراطية مع التمني لهم بالنجاح لما فيه خير ورفعة هذه المهنة الكريمة.

وختمت الزميلة بيراق في بيان عزوفها عن الترشح، بالشكر والتقدير لما قام به النقيب واعضاء مجلس النقابة الحاليين والموظفين، وللذين سيتم انتخابهم بواسطة صندوق الاقتراع التي ستضع ورقتها فيه بما يملي عليها ضميرها المهني والنقابي.

وأوضحت بيراق، في حديث مع "النشرة"، أن "لا أسباب جوهرية لانسحابها من الانتخابات"، لافتة إلى ان "المرشحين على اللائحتين المتنافستين في الانتخابات هم من الزملاء وأقدرهم جميعاً لذا لم أرد أن أتنافس معه"، مؤكدة أن "الجميع سيعمل وفق الطموحات التي كانت لدي لتحسين وضع النقابات".