روحاني: إيران رفضت الحوار مع إدارة ترامب من منطلق العزة والشموخ

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الولايات المتحدة طلبت الحوار المباشر معنا 8 مرات العام الماضي والحوار غير المباشر 3 مرات هذا العام"، مشيراً إلى أن "إيران رفضت الحوار مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منطلق العزة والشموخ".
ولفت روحاني إلى أن "العالم كله يدين خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وهذا الأمر يعتبر نصراً سياسياً يجب علينا الافتخار به".
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