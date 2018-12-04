روحاني: إيران رفضت الحوار مع إدارة ترامب من منطلق العزة والشموخ

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "​الولايات المتحدة​ طلبت الحوار المباشر معنا 8 مرات العام الماضي والحوار غير المباشر 3 مرات هذا العام"، مشيراً إلى أن "إيران رفضت الحوار مع إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من منطلق العزة والشموخ".

ولفت روحاني إلى أن "العالم كله يدين خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وهذا الأمر يعتبر نصراً سياسياً يجب علينا الافتخار به".