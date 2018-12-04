البرلمان العراقي يفشل بالتصويت على الوزارات الشاغرة في الحكومة

فشل ​البرلمان العراقي​ في التصويت على قبول أسماء المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ للوزارات التي بقيت شاغرة من إعلان الحكومة وأعلن عن تأجيل الجلسة المختصّة بهذا الشأن إلى الخميس.

ولفتت وسائل إعلام عراقية إلى أن "عبدالمهدي غادر البرلمان برفقة الوزراء المرشحين للمقاعد الشاغرة بعد حصول تلاسن بين رئيس الوزراء وأحد النواب"، مشيرة إلى أن "جلسة البرلمان شهدت فوضى بسبب اختلاف على اكتمال النصاب القانوني للجلسة من عدمه".

وكانت وزارات عدة بينها الجاخلية والدفاع بقيت شاغرة بعد إعلان الحكومة بانتظار تقديم عبد المهدي لباقي التشكيلة الحكومية.