أردوغان: قضية خاشقجي كانت حاضرة بقوة في قمة العشرين

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال مؤتمر صحفي، أن قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده ب​إسطنبول​، كانت حاضرة بقوة في لقاءاته الثنائية التي عقدها خلال تواجده في ​الأرجنتين​ لحضور قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية".

وأوضح أنه أدلى بتصريحات وافية عن قضية خاشقجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال قمة ​مجموعة العشرين​، مبينا أنه زوّد وسائل الإعلام العالمية بآخر التطورات المتعلقة بالقضية.

ولفت أردوغان إلى "أننا تناولنا مع الزعماء قضايا عدة، منها التحديات التي تواجه التجارة العالمية، وكيفية زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتأسيس أنظمة ضريبية حديثة، والمخاطر الجديدة في النظام المالي الدولي".

وذكر الرئيس التركي أن "الزعماء ناقشوا في القمة أيضا ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، و​تركيا​ شددت على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها".

وأكد الرئيس التركي أنه "عقب انتهاء أعمال القمة، توجهت إلى باراغواي و​فنزويلا​، وكانت زيارتي إلى هاتين الدولتين هي الأولى بصفتي رئيسا للجمهورية التركية، وكانت الزيارتان ناجحتين ومثمرتين، تناولنا فيهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة"، مشيراً إلى أن "باراغواي ستفتتح خلال فترة قريبة سفارتها في العاصمة التركية ​أنقرة​".