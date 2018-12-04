ركّز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أنّ "المفاوضات مع ​الصين​ بدأت بالفعل". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه "ما لم يتمّ تمديدها، فإنّها ستنتهي بعد 90 يومًا من تاريخ عشائنا الرائع والجميل مع الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ في ​الأرجنتين​".

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الهدنة التجارية مع الصين ستنتهي في 1 آذار إلا إذا تم تمديدها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .