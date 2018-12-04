وزير الصناعة يدعو المستثمرين الأيرلنديين لبدء مشروعات بمحور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دعا عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مجتمع الأعمال الأيرلندي إلى بدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس باعتبارها محورا اقتصاديا وتجاريا عالميا على ضفتي القناة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن الاستثمارات الايرلندية في مصر تبلغ حاليا 128 مليون يورو في 65 مشروعا بقطاعات الصناعات الغذائية، والكيماوية، ومواد البناء، وصناعة السيارات، والصناعات المعدنية، والدوائية، وصناعة الأسمنت، والقطاعات المالية والمصرفية، وقطاعات الصحة، والسياحة، والاتصالات، والطرق، والإنشاءات والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، بحضور باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي، وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وأضاف الوزير أن الصادرات المصرية غير البترولية لأيرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو مقابل 24.5 مليون يورو خلال عام 2016، بينما بلغت الواردات المصرية من أيرلندا العام الماضي 161.4 مليون يورو مقابل 219.7 مليون يورو خلال عام 2016 بمعدل انخفاض 26%، ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالي 210 ملايين دولار.

وذكر الوزير "نسعى لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المصري الأيرلندي على المستويين الثنائي والمستوى المتعدد"، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية أيرلندية مشتركة بقارة أفريقيا خاصة في ظل التوجه المحلي للحكومة المصرية بالتواجد المكثف بدول القارة، والاستفادة من استراتيجية العمل المصرية للتعاون مع دول القارة السمراء.

وقال إن الحكومة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المياه، والبترول والغاز، والاتصالات، وقطاع السيارات.

ودعا الوزير الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى إلى السعى نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيراً إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع حالياً بالقوة والديناميكية وهو ما يؤهله لأن يكون مقصداً تجارياً واستثمارياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأعرب برين عن استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية خلق مناخ أعمال ملائم أمام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال من خلال توفير الحاضنات الصناعية.

وأشار إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الاقتصادية الهائلة للبلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والأيرلندي على حد سواء، معربا عن التزام أيرلندا بالتواجد في السوق المصري وذلك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وأكد برين أهمية الاستفادة من علاقات أيرلندا المتميزة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.