أوكرانيا تقترح الإفراج عن سجناء روس مقابل إطلاق سراح بحاريها المحتجزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

اقترح الادعاء العام الأوكراني الإفراج عن سجناء روس مقابل إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، قوله اليوم الثلاثاء:" لدينا صندوق تبادل كاف، فهناك أكثر من 300 شخص جرت إدانتهم بممارسة أنشطة معادية للدولة"، وطالب روسيا بالتفاوض حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن البحارة الأوكرانيين الـ24، محتجزين منذ أكثر من أسبوع في الحادثة التي وقعت في مضيق كيرتش في بحر آزوف، عندما احتجزت قوات خفر السواحل الروسية ثلاث سفن أوكرانية، ويقبع البحارة الأوكرانيون في الحبس الاحتياطي في العاصمة الروسية موسكو.

والتقى في تلك الأثناء الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع عائلات البحارة المحتجزين، ونشر الرئيس الأوكراني على تويتر صورة للقاء وكتب:" على روسيا أن تطلق سراح بحارينا، هذا هو الشرط الأهم".

ويواجه البحارة الأوكرانيون تهديدات بالتعرض للسجن لمدة تصل إلى ستة أعوام في حال إدانتهم من قبل القضاء الروسي بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة.

وكان بوروشينكو قد أعلن عن التقدم بشكوى ضد روسيا أمام المحكمة الدولية، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات بهذا الشأن إلى وزير العدل الأوكراني، وقال بوروشينكو إن الدعوى يجري الإعداد لها حاليا لتقديمها إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.