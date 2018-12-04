حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في كفر الشيخ سنة وتغريمهم نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 أشخاص منهم 4 محبوسين حضوريًا وواحد هارب غيابيًا، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة أثرية، مع مصادرة الأدوات المضبوطة معهم، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

والمتهمون الأربعة المحبوسين هم: "حمادة ج.م.م"، 30 سنة، عاطل، و"السعيد ع.ب.غ"، 42 سنة، صياد، و"أحمد ع.أ.ع"، 30 سنة، صياد، و"نصر ع.م.ا"، 54 سنة، والمتهم الخامس الهارب "محمد م.س.ا".

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 44773 لسنة 2018 جنايات مركز سيدي سالم، والمقيدة برقم 2388 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ.

كشف أمر إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، للمتهمين الخمس إلى محكمة جنايات كفرالشيخ، بأتهامهم بأنهم في يوم 28 / 9 / 2018 بدائرة مركز سيدي سالم، أجروا أعمال الحفر والتنقيب خلسة بقصد الحصول على آثار وذلك بأحد المناطق الأثرية "تل الكوم الأخضر"، بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ضمت قائمة أدلة إثبات الشهود في القضية شهادة النقيب علاء صبحي محمد زيد حجاج، 33 سنة، رئيس قسم شرطة المسطحات المائية بمركز سيدي سالم، بأنه حال مروره الأمني بدائرة اختصاصه تبلغ إليه من أحد الصيادين بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة تل الكوم الأخضر الأثرية.

وأكد رئيس قسم شرطة المسطحات المائية بمركز سيدي سالم، في شهادته أنه أنتقل إلى حيث أيقن تواجدهم وأبصرهم أثناء تنقيبهم عن الآثار وتمكن من ضبطهم وكذا الأدوات المستخدمة معهم بينما لاذ أحد المتهمين الخمسة بالفرار وبمواجهة الاربعة الآخرين أقروا بإرتكابهم الواقعة.