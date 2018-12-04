بينهم فتاتان.. عصابة السرقة من داخل المحلات في قبضة الأمن في الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الرباط على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، سبعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاتان، وشخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف من داخل محلات تجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أربعة من المشتبه فيهم ارتكبوا سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل محل للحلاقة في حي حسان في الرباط، بتحريض من المشتبه فيها الخامسة، التي كانت تشتغل في المحل نفسه، في وقت سابق، وهي السرقة، التي أسفرت عن الاستيلاء على مبالغ مالية، ومتعلقات شخصية.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، مكنت من العثور في حوزة المشتبه فيهم على جزء من المسروقات، فضلا عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في إخفاء، وتصريف جزء من متحصلات عمليات السرقة.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الأبحاث المنجزة أظهرت، أيضا، أن الموقوفين متورطون في ارتكاب سرقة مماثلة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، تم تسجيلها في محل آخر للحلاقة، كائن في حي أكدال بتاريخ 28 نونبر الماضي.