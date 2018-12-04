سديم” تُهدي أبطال “السوشال ميديا” مليون ريال”

عاد “سديم”، البرنامج والمسابقة الرقمية الأضخم في العالم العربي على وسائل التواصل الاجتماعي، ليبحث عن أقوى صنّاع المحتوى الشباب لكي يتنافسوا على لقب المؤثر العربي الجديد.

البرنامج الذي حطّم كل المعايير وحقّق ملايين المشاهدات، استقبل في موسمه الأوّل أكثر من 18 ألف طلب اشتراك، تم اختيار 20 منهم للمشاركة في المسابقة والمنافسة على جائزة مليون ريال ورحلة إلى سيليكون فالي.

وبعد 10 أسابيع من التحدّيات القوية والمنافسة الطاحنة، استطاع علي النيادي من سلطنة عمان الفوز باللقب. اليوم، يستعدّ “سديم” لإطلاق الموسم الثاني بروح من التفاؤل والحماس.

سيمرّ المشتركون بمراحل عديدة عنوانها الإبداع والابتكار. وفي نهاية المغامرة، يحصل الفائز على جائزة مليون ريال وفرصة إنتاج برنامجه الخاص على السوشيال ميديا.

لجنة التحكيم ستضم، إضافة إلى آسيا من الكويت، ديزاد جوكر من الجزائر، زاب ثروت من مصر، وأحمد شريف من البحرين، وسيقدّم البرنامج شريف فايد من مصر.

مهلة التسجيل في الموسم الثاني بدأت في 1 نونبر وستستمر حتى 15 دجنبر.

طريقة الاشتراك سهلة جداً، كل ما على الراغبين بالتسجيل فعله هو تصوير فيديو لا تتعدّى مدّته الدقيقة الواحدة يظهرون خلاله مهاراتهم في صناعة المحتوى.

الفيديو يجب أن يتضمن عبارة “هذه رسالتي للعالم”. بعد تصوير الفيديو يمكنهم اتّباع كل خطوات التسجيل الموجودة على موقع سديم الإلكتروني sadeem.com شروط الإشتراك بسيطة: المحتوى يجب أن يكون شخصياً ومبتكراً وباللغة العربية، المشترك يجب أن يكون عمره أكثر من 18 عاما وأن يكون قادراً على السفر إلى بيروت لمدّة 3 أشهر.

سيقوم “سديم” بتغطية كل نفقات ومصاريف السفر. بعد 15 دجنبر لجنة التحكيم ستقيّم طلبات الاشتراك. العلامة ستكون 50 بالمئة لفيديو الإشتراك و50 بالمائة للمحتوى المنشور سابقا على صفحات وحسابات مقدّم الطلب.

أهمية “سديم” تتجلى في أنّه سيعطي كل المشتركين فرصة لقاء أكبر المؤثرين والخبراء من أهم شركات السوشيال ميديا مثل “يوتيوب” و”فايسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”، والتعلّم منهم. بعد انتهاء المسابقة سيستثمر “سديم” في أفكار المشتركين عبر إنتاج برامج خاصة بهم وتوقيع اتفاقيات وعقود رعاية معهم.