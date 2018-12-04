هذا هو الطاقم التحكيمي الذي سيقود قمة الوداد والجديدي

تم تعيين رضوان جيد حكما لمباراة مؤجل الجولة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم والتي ستجمع، غداً الأربعاء، فريق الوداد الرياضي بالدفاع الحسني الجديدي، في واحدة من أبرز مباريات الأسبوع، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وقررت مديرية التحكيم التابعة لجامعة الكرة، تعيين الحكمين المساعدين،كمال الرغداشي و رشيد الفاسي، على أن يتولى مهمة الحكن الرابع، جلال حكم.

وسيواصل السنغالي موسى نداو مهامه مدرباً مؤقتا للوداد في مباراة الغد، في انتظار ترسيم التونسي فوزي البنزرتي، خلال قادم الأيام، لقيادة “الأحمر والأبيض” بمنافسات الدوري المحلي وعصبة الأبطال الإفريقية.