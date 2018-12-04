إيسكو يرغب في الانتقال إلى هذا الفريق!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب الإسباني إيسكو، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نقله برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن إيسكو يريد الرحيل عن ريال مدريد في الشتاء المقبل، بسبب غياب الاستمرارية في المشاركة وقلة الدقائق التي يحصل عليها مع الميرنغي، منذ وصول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأوضح البرنامج أن ريال مدريد سوف يكون مستعدًا للاستماع للعروض المقدمة للاعب، طالما أنه سيحصل على مقابل جذاب ويتناسب مع جودة إيسكو.

ويقول أحد صحفيي البرنامج إن إيسكو أبلغ أحد اللاعبين في غرف الملابس أنه سيرحل عن الفريق في حال وصول عرض من مانشستر سيتي في كانون الثاني/يناير المقبل، لرغبته في العمل مع مواطنه بيب غوارديولا.

وربطت العديد من التقارير إيسكو بالرحيل عن ريال مدريد لأكثر من نادٍ مثل مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام ويوفنتوس.