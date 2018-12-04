تقارير: ديبالا سينضم إلى ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا سيلبي رغبة ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "الصحافة في إيطاليا ترى أن الأرجنتيني باولو ديبالا سوف ينضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأوضحت أن الريال سوف يدفع 100 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الأرجنتيني، والذي سيحل بدلا من الويلزي غاريث بيل، حيث أن الأخير خيب الآمال في الميرنغي.
وارتبط ديبالا بالانضمام إلى العديد من الفرق الأوروبية مؤخرا، وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ.
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