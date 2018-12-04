إيطاليا: اعتقال العشرات من أقدم مافيا في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 46 رجل عصابات فى جزيرة صقلية، بما في ذلك سيتيمو مينيو (80 عاما)، الذي تشتبه الشرطة أنه انتُخب مؤخرا، لرئاسة أقدم مافيا في إيطاليا، في ضربة قوية للجريمة المنظمة.

وداهمت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء، محافظة باليرمو في الجزيرة، والتي اختارت المافيا تسمية نفسها تيمنا بها، واعتقلت العشرات بتهمة إعادة إحياء لجنة المافيا في صقلية بعد 25 عاما من توقف عملها، وهي هيئة مكونة من الأعضاء القياديين للعصابات المختلفة، وتقرر في قاضيا مهمة، في كل ما يتعلق بالإجراءات الجنائية مثل القتل.

وكتب نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، على تطبيق "إنستغرام": "لم يعد هناك مجال لهذا النوع من الحثالة في إيطاليا".

ومن بين من اعتقلوا، كان تاجر المجوهرات مينيو، الذي يشتبه في قيادته لعائلات المافيا المحلية في العاصمة الصقلية باليرمو، وتمت ترقيته ليقود جماعة الجريمة بأكملها في أيار/ مايو الماضي.

وتوفي الزعيم السابق سالفاتوري توتو ريينا في السجن العام الماضي بعد أن أمضى ما يقرب من ربع قرن خلف القضبان لأمره بالعشرات من جرائم القتل بما في ذلك اثنين من أشهر قضاة مكافحة "الإرهاب" في إيطاليا، وأدار تنظيمه الإجرامي من داخل السجن.