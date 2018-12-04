ورشة ومنح لدعم مهارات البحث لطلبة الماجستير والدكتوراه الفلسطينيّين

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة:

يعلن مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية عن فتح بابِ التسجيل لورشة أبحاثٍ لطلبة الماجستير (في المرحلة البحثية) والدكتوراه الفلسطينيّين في العلوم الاجتماعية.

أهداف الفرصة:

تهدفُ الورشة لأن تكون فَضاءً تربوياً يَعرضُ فيه طلبة الماجستير والدكتوراه أبحاثهم وكتاباتهم، الناجزة منها وما هو قيد التطوير، بحريةٍ وتتطلعٍ للنقد والحوار، ويشرف عليها مجموعة من الأكاديميين والمحاضرين الفلسطينيين.

تسعى الورشة إلى توفيرِ مناخٍ داعمٍ قوامُه التعلمُ التعاونيُ وتبادلُ الخبرات والمعرفة بين مُنتسبي الورشة. كما تولي الورشة أهمية خاصة لضرورة أن يُبلور المشاركون والمشاركات في الورشة رُؤاهم النقدية بخصوص مواضيعهم البحثية وأن يُوضّحوا ضِمنها إسهاماتهم النظرية وأهمية مَشاريعهم. تدار الورشة بالّلغة العربية من أجل التَمرس على العَرض بلغة الأم، وتتضمن لقاءات مع باحثين وباحثات فلسطينيين من ذوي التجربة والمكانةِ حول مساراتهم البحثية وسِيرهم الأكاديمية وعطائهم المُجتمعي.

توقيت الفرصة ومدتها:

تُعْقَد الورشة على مدار ثمانية لقاءات، مرّة واحدة كل شهر، في "مدى الكرمل" في حيفا أيام الجمعة، ابتداءً من شهر كانون الثاني 2019. من بين مُخرجات الورشة سيكون نشر عدد خاص من مجلة "جدل" التي يصدرها مركز مدى الكرمل، تتضمن مقالات حول المشاريع البحثية للطلاب يوضحون بها الأطر النظرية لأبحاثهم وأهميتها المجتمعية.

يمنح المركز كل مشارك/ة بالورشة مِنحةً مالية بقيمة ألف وخمسمائة دولار تقدّم لهم على ثلاث مراحل: في اللقاء الخامس، في اللقاء الأخير، وبعد إصدار عدد "جدل".

كيفية التقديم:

على المعنيين والمعنيات بالالتحاق بالورشة أن يكونوا طلابًا لمرحلة الماجستير-مسار بحثي او طلاب دكتوراه، في العلوم الاجتماعية، التاريخ أو الحقوق. على أن يكونوا في المرحلة الثانية من دراستهم، اي ما بعد المصادقة على اقتراح البحث (في حالات استثنائية يمكن قبول طلاب ممن لم يبلغوا هذه المرحلة بعد، ولكنهم اثبتوا تفوقًا علمياً في الماجستير).

آخر موعد للتقديم: 06/ 12/ 2018

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