مجلس الوزراء الفلسطيني يُثمن موقف المملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:07 مساءً, 4 ديسمبر 2018 م

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ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني، الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بقيمة 50 مليون دولار، مشيدًا بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون عاليًا هذه المواقف العربية الأصيلة من أشقائهم في المملكة العربية السعودية، ومواصلتها دون انقطاع دعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة في جميع مراحل نضاله، وفي المحافل الدولية كافة، إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والمالي المتواصل لدعم صمود وثبات أهل فلسطين على أرضهم وفي عاصمتها القدس الشريف.