انت الان تتابع أهالي الصيادين المفقودين يقطعون طريق «البرج - دمياط» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

صورة أرشيفية

نظم أهالي الصيادين المفقودين في خليج السويس، وقفة احتجاجية في كفر حميدو، التابع لعزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، وقاموا بقطع الطريق الرابط بين عزبة البرج ومدينة دمياط، مطالبين الحكومة بتكثيف البحث عن الصيادين المفقودين، وسط تدخلات من رجال الأمن في محاولة لتهدئة الموقف وإقناعهم بفتح الطريق. وأبحرت مراكب، من مدينة عزبة البرج إلى خليج السويس، بالتنسيق مع القوات البحرية بمحافظة السويس، للبحث عن 14 صيادًا فقدوا في خليج السويس، منذ الخميس الماضي، على متن مركب تدعى ياسين الزهري.

والصيادون الـ14 المفقودين، هم: "كرم الله محمد مسعد، رئيس المركب، والنبوى أحمد أحمد، وخميس سعيد كامل، وعبده عبده أبو العطا، وهشام بدر السيد، ومصطفي أحمد محمد، وشعبان السيد محمد، وحسن إبراهيم محمد، ورشدى فوزي جمعة، وناجى ناجى محمد، وعماد مسعد شلبي، وحازم محمد محمد الغريب، ويحيي زكريا عبد المجيد، ومسعد