انت الان تتابع الحساسية وسوء الظن.. 6 صفات لصاحبك الشكاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الشخص الشكاك يقوم دائما بتفسير الأمور بشكل خاطئ، ويفترض النية السيئة للآخرين عند التعامل معهم، ويسبب الكثير من المشكلات الأسرية والنفسية نتيجة تصرفاته.

لكل صفة في الإنسان مميزات وعيوب، ولكن إذا زادت هذه الصفة عن حدها المقبول فإنها تهدم حياة الإنسان، والشك كذلك، من الصفات التي تؤثر على حياتك وعلاقتك بمن حولك، يوجد ضمن كل مجموعة من الأصدقاء سواء في العمل أو الدراسة، الشخص الذي يقوم دائما بتفسير الأمور بشكل خاطئ ودائما يفترض النية السيئة للآخرين عند التعامل معهم وعدم تصديق آرائهم أو مبرراتهم لأي شيء يقومون به ودائما نجد صعوبة في التعامل مع هذه الشخصية والتي تسمى (الشخصية الشكاكة) ويمكن معرفة أصحاب هذه الشخصية وتمييزهم عن الآخرين من خلال صفاتهم التي تكون واضحة للجميع عند التعامل معهم ومنها:-

1- التمسك بآرائه:- من أوضح الصفات التي تميز صاحب الشخصية الشكاكة عندما يدخل في أي نقاش مع الآخرين فإنه يتمسك تمسكا شديدا بالآراء والأفكار الخاصة به ويدافع عنها، فهو لا يقتنع بصحة آراء الآخرين أو إمكانية أن تكون آراؤهم صحيحة فهو لا يرى آراء صحيحة غير آرائه، بالإضافة إلى محاولته لمعرفة الأسباب وراء تقديم

1- التمسك بآرائه:- من أوضح الصفات التي تميز صاحب الشخصية الشكاكة عندما يدخل في أي نقاش مع الآخرين فإنه يتمسك تمسكا شديدا بالآراء والأفكار الخاصة به ويدافع عنها، فهو لا يقتنع بصحة آراء الآخرين أو إمكانية أن تكون آراؤهم صحيحة فهو لا يرى آراء صحيحة غير آرائه، بالإضافة إلى محاولته لمعرفة الأسباب وراء تقديم هذه الآراء المختلفة لرأيه وذلك لشكه في رغبتهم مضايقته أو إلحاق الضرر به. 2- الحساسية الشديدة :- 2- الحساسية الشديدة :- صاحب الشخصية الشكاكة يكون إنسانا حساسا جدًا تجاه أي تغير ولو بسيط في التعامل معه أو لأي كلمة ولو بسيطة تصدر من الآخرين عنه، ويفسر ذلك أسوأ التفسيرات التي يمكن تفسيرها، بالإضافة إلى سرعة الانفعال والغضب من الشخص الآخر نتيجة لتفسيره السيئ والخاطئ لأي فعل ولو بسيط من هذا الشخص وذلك على الرغم من النية السليمة والتي لا يفترض وجودها منهم. 3- علاقاته ضعيفة:- 3- علاقاته ضعيفة:- الشكاك يجد صعوبة شديدة في إقامة علاقات قوية مع الاخرين وذلك نتيجة لشكه الدائم في نواياهم تجاهه، لذلك فهو يجد صعوبة في التعامل معهم وتكوين علاقة قوية سواء كانوا زملاء أو أقارب أو من الأسرة ويجد نفسه نتيجة لذلك وحيدا منعزلا عن العالم وعن المحيطين به ولا يتمتع بصداقات أو معارف متعددة لذلك تزيد المشكلة لديه من شك وانفعال وضيق من الآخرين. 4- توقع الاذى:- 4- توقع الاذى:- غالبا يكون الشك الذي يسيطر على هذه الشخصية ناتجا عن توقع الأذى من الآخرين المحيطين به، مما يؤدي إلى تفسير كافة تصرفاتهم بشكل خاطئ وتوقع النوايا السيئة منهم، بالإضافة إلى عدم تقبل آرائهم وتصرفاتهم التي تحتمل أن تكون بنية إيقاع الأذى به ومضايقته، لذلك يحافظ الشخص الشكاك على مسافة كبيرة بينه وبين الآخرين، ويبذل جهدا كبيرا في إبعادهم عنه وعن حياته والبقاء بعيدا عنهم حتى لا يصاب بالأذى. 5- سوء الظن:- 5- سوء الظن:- دائما ما يفسر الشخص الشكاك كافة تصرفات الآخرين على النحو الأسوأ، فمثلا إذا تكلم أحد الأشخاص حوله هامسا فإنه يعتقد أنه يتكلم عنه بشكل سيئ أو ينتقدونه وإذا وجد زوجته تتحدث في الهاتف فيبادر باختطاف الهاتف منها، ليتأكد من المتحدث رجلا أو امرأة أو إن كانت تكذب عليه وأحيانا يصل به الأمر إلى ترك العمل ليفاجئ زوجته ويتأكد من وجودها في المنزل، كما يفتش كافة غرف المنزل خوفا من وجود شخص آخر. 6- الشك دون دليل:- 6- الشك دون دليل:- في أغلب المواقف التي يستخدم فيها هذا الشخص الشك ويتعامل مع الآخرين على أساس هذه الشكوك فإنه لا يوجد لديه دليل مادي واحد لتأكيد هذه الشكوك التي تملأه تجاه الآخرين وتصرفاتهم معه، وعلى الرغم من ذلك لا يصدق إلا شكوكه ويكون دائما منشغلا باحتمال خيانتهم له أو إيذائهم له دون وجود أي مؤشر لذلك سوى ظنونه. يتسبب أصحاب هذه الشخصية لأنفسهم في كثير من المشكلات الأسرية والنفسية نتيجة لهذا الأسلوب في التفكير، كما أنهم يحتاجون إلى التعامل معهم بطرق مختلفة ليتمكنوا من التفكير السليم ويحتاجون للمساعدة ليتمكنوا من تكوين علاقات سليمة مع الآخرين والابتعاد عن الظن السيئ فيجب أن نتعرف على أصحاب هذه الشخصية ومساعدتهم.

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