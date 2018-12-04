انت الان تتابع رئيس أوبر العالمية يطلق Uber Bus بالقاهرة كأول مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اختارت شركة أوبر العالمية، مصر لتكون أول دولة فى العالم يطلق بها خدمة "أوبر باص"، لتصبح ثالث شركة تقدم خدمة النقل الجماعي بعد شركتي سويفل وكريم.

وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ودارا خسرو شاهى، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، بإطلاق هذه الخدمة، وأكدت أوبر أن الخدمة تأتي في إطار التزامها بتعظيم استثمارها في مصر، كما أعلنت عن العمل على إطلاق تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطيء بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في أنحاء الشرق الأوسط خلال أوائل العام القادم، وتعد زيارة رئيس أوبر العالمية الأولى له في مصر.

يعمل تطبيق أوبر باص على الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة فى القاهرة من حافلات المينى باص، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا أوبر لرحلة آمنة وميسرة وفعالة. القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تطلق خدمة أوبر باص، وتعد هذه خطوة مهمة، حيث إن أوبر توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها لتصبح متاحة للجميع حتى يتمكن أي

يعمل تطبيق أوبر باص على الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة فى القاهرة من حافلات المينى باص، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا أوبر لرحلة آمنة وميسرة وفعالة. القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تطلق خدمة أوبر باص، وتعد هذه خطوة مهمة، حيث إن أوبر توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها لتصبح متاحة للجميع حتى يتمكن أي شخص بأي مكان من استخدام التطبيق. أوبر لايت، التطبيق الجديد الذى يشغل مساحة أقل من ذاكرة الهواتف المحمولة، يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطيء بالإنترنت، كما يعمل على 99% من الهواتف المشغلة بنظام أندرويد. تم تصميم التطبيق الجديدة لحجز الرحلات بشكل أسرع وأسهل بغض النظر عن جودة الاتصال بالإنترنت وعلى هواتف أندرويد البسيطة، لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب باقات النت المنخفضة. بدأ اختبار التطبيق بالفعل فى عدة مدن بالمنطقة ومن المخطط تعميمه فى أوائل العام القادم. وأكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى اختيار شركة أوبر العالمية لمصر لإطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" دليل على نجاح مناخ الاستثمار فى مصر بعد الإصلاحات التشريعية الأخيرة، حيث ستستفيد الاستثمارات الجديدة لأوبر، من قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الاساسية التي قامت بها الدولة في مجال الطرق والكباري وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت الوزيرة أن استثمارات أوبر تؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر، فبعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، في 2017، تقوم الشركة باختيار القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" في 2018”. وقال دارا خسروشاهي، رئيس مجلس إدارة أوبر: إنني متحمس لتواجدي في القاهرة لإطلاق خدمة أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن يحسن النقل بأسعار مناسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا أوبر لتعزيز منظومة الميني باص، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الوصول إلى تطبيق أوبر عن طريق توفير مجموعة من الخدمات منخفضة التكلفة، والتي ستنقل المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المدينة وتساعد المدن في التعامل مع مشكلات مثل الازدحام. تعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم". بدأت الشركة فى إجراء اختبارات على تطبيق أوبر باص منذ سبتمبر 2018، فى العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها. وسيبدأ الإطلاق العالمى لأوبر باص عبر تغطية مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الشهور القادمة. هذه الخدمة هى الأحدث فى مصر بعد عدة خدمات أضيفت تباعا لتخدم المستخدمين فى مصر مثل أوبر إكس، سيليكت، سكوتر، والآن أوبر باص.

أعلنت أوبر اليوم عن توسيع دور عبد اللطيف واكد مدير الشركة في مصر منذ 2014، ليشرف على عمليات أوبر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة، كمدير عام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوبر العالمية يطلق Uber Bus بالقاهرة كأول مدينة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .