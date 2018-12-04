انت الان تتابع فيفا يمنح الأهلي والزمالك 2 مليون و550 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٤٥ م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، عن العوائد المالية التي حصلت عليها الأندية بسبب مشاركة لاعبيها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث قام بتوزيع 209 ملايين دولار على الأندية، وحصل اتحاد الكرة المصري على مبلغ 2 مليون و712 ألفا و555 دولارًا، نظير مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، وحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على مبلغ 6 ملايين و320 ألفا و805 دولارًا بعد مشاركة 5 منتخبات من القارة في المونديال وهم مصر وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا.

وحسب المبالغ التي أعلنها فيفا حصل النادي الأهلي على مبلغ مليون و744 و695 ألف دولار، عائدًا عن مشاركة لاعبيه في بطولة كأس العالم، وحصل الزمالك على مبلغ 795.937 دولارا، كما حصل نادي سموحة السكندري على مبلغ 955.12 دولار، بالإضافة إلى حصول فريق وادي دجلة على 764.10 دولار. وشارك من النادي الأهلي في بطولة