انت الان تتابع بعد تحقيقها انتصارات.. طالبان تتجاهل دعوات السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حققت حركة طالبان خلال الفترة الأخيرة العديد من الانتصارات على الأرض في أفغانستان، وهو ما قد يفسر السبب وراء تجاهلها الدعوات للتوصل إلى اتفاق سلام

يبدو أن الجميع يضغط من أجل الوصول إلى السلام في أفغانستان هذه الأيام، حيث يتسابق المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أفغانستان، في محاولة لحشد التأييد لإجراء محادثات مع حركة طالبان المتمردة، كما استضاف الروس، المتلهفون للدخول في اللعب، لعقد مؤتمر حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه تصر باكستان التي واجهت العديد من الاتهامات بتحريض المتمردين، على أنها تريد المساعدة في إنهاء الحرب، بالإضافة إلى ذلك يأمل الرئيس الأفغاني أشرف غني في الفوز بالانتخابات في أبريل باعتباره الرجل الذي جلب السلام لبلاده بعد 17 سنة.

لكن صحيفة "واشنطن بوست" ترى أن حركة طالبان ليست في عجلة من أمرها على الإطلاق للوصول إلى اتفاق سلام، ففي الأسبوع الماضي، عندما أعلن "غني" رؤيته حول "خارطة طريق للسلام" كان رد فعل الحركة قاسيا. حيث وصفوا حكومته بأنها دمية "عديمة القوة" في أيدي الدول الأجنبية، وأي نقاش مع مسؤوليها "مضيعة للوقت"، وقالوا

لكن صحيفة "واشنطن بوست" ترى أن حركة طالبان ليست في عجلة من أمرها على الإطلاق للوصول إلى اتفاق سلام، ففي الأسبوع الماضي، عندما أعلن "غني" رؤيته حول "خارطة طريق للسلام" كان رد فعل الحركة قاسيا. حيث وصفوا حكومته بأنها دمية "عديمة القوة" في أيدي الدول الأجنبية، وأي نقاش مع مسؤوليها "مضيعة للوقت"، وقالوا إنهم يشنون حربا مقدسة ضد "الغزاة" الأمريكيين ولن يتفاوضوا إلا معهم. كما رفضت الحركة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بأن إدارة ترامب تريد حل الصراع دون سحب القوات الأمريكية من البلاد. أمريكا تدرس الضغط على أفغانستان لتعليق الانتخابات وتأمل حكومة "غني" أن يؤدي التقدم نحو إنهاء الحرب إلى تخفيف القلق العام وإنعاش الاقتصاد المتعثر، كما تأمل إدارة ترامب في الهروب من الدخول في حرب غير شعبية، دون التخلي عن بلد متداعٍ يمكن أن يصبح قاعدة للإرهاب الدولي مرة أخرى. لكن المتمردين يواصلون تحقيق مكاسب ثابتة في السيطرة على الأراضي، وشن هجمات في العاصمة، ويأتي هذا على الرغم من الدور العسكري الأمريكي المتصاعد، حيث تقدم القوات والمقاتلات الأمريكية دعما للقوات البرية الأفغانية. كما أدت الزيادة في مثل هذه الضربات الجوية إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين ما تسبب في زيادة حالة السخط الشعبي، ففى نوفمبر الماضي، لقى ما لا يقل عن 24 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، مصرعهم في غارة أمريكية في منطقة تسيطر عليها طالبان، وذكر تقرير للأمم المتحدة، أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تسببت الغارات الجوية في 313 حالة وفاة و336 إصابة، وهو أكبر عدد منذ 2009. الجفاف.. أزمة جديدة تضرب أفغانستان وسط الحرب ودبلوماسيا، قالت الصحيفة الأمريكية إن طالبان تتمتع بمكانة جديدة في الساحة الدولية، حيث تنظر إليها القوى المجاورة على أنها قوى مناهضة لتنظيم "داعش" الأكثر خطورة، وشاركت في مؤتمر عقد مؤخرا في موسكو، كما أصبح مكتبها في قطر خلية من النشاط. وقال عبد الحكيم مجاهد، وهو عضو في مجلس السلام الأعلى التابع للحكومة الأفغانية "إن روحهم المعنوية مرتفعة جدا لأنهم وجدوا حلفاء جدد"، مضيفا أنه بدلا من التسرع في التفاوض مع الأفغان الذين لا يحترمونهم، أو الأميركيون الذين لا يثقون بهم، فإن قادة المتمردين "مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لقضيتهم". وأشار مجاهد إلى "إنهم يعرفون أنهم بحاجة إلى الخروج من عزلتهم، لكن تفكيرهم لا يزال متحجرا"، فهم ليسوا على دراية بالنظم السياسية الحديثة، حيث يرفضون تماما الرئاسة والدستور، ومعتقداتهم متجذرة في القيم الريفية والإسلامية المحافظة. أفغانستان تفرج عن إرهابي بعد احتجاجات ولم تتغير مطالب طالبان الرئيسية منذ سنوات، ومن بينها أنه يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة أفغانستان، ويجب تنفيذ القانون الإسلامي بالكامل، ويجب ألا يتعارض النظام السياسي معها. وعلى الرغم من تبجحهم، كما يقول بعض المراقبين، إلا أنه من الواضح أن قادة طالبان قد تعبوا من القتال وخسروا معظم التعاطف الشعبي، حيث عانت المجموعة من ضربات حادة في يونيو الماضي، عندما تسبب وقف إطلاق النار في دعوات عامة عفوية من أجل التوصل للسلام، كما أصدر المجلس الوطني الإسلامي مرسوما يؤكد فيه أن الهجوم على المدنيين والتفجيرات الانتحارية ليست من الإسلام.

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