انقسام برلماني حول قرار رفع سعر الدولار الجمركي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - «الطويقي»: سيؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع ككل، وليس الترفيهية فقط.. و«الشطوري»: يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.. الجوهري: القرار خاطئ
أثار قرار وزير المالية بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركى على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ورفع سعره ليساوى البنك المركزى فيما يخص استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية، بداية من الشهر الجاري، جدلا واسعا وانقساما بين أعضاء مجلس النواب بين مؤيد ومعارض، ورأي البعض أن القرار جيد في ظل الظروف الحالية ، بينما يرى الآخرون أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على كل السلع. من جانبه قال النائب جابر الطويقي، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير المالية سيؤدي إلى ارتفاع جديد على أسعار السلع ككل وليس الترفيهية فقط.
غياب الرقابة وأضاف الطويقي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه في ظل غياب الرقابة على الأسواق والتجار سوف يقومون برفع الأسعار على المواطنين في كل المنتجات والسلع، بحجة زيادة سعر الدولار دون توضيح الحقيقة لهم. وناشد الحكومة التفكير خارج الصندوق والبحث عن مصادر لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة
وأضاف الطويقي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه في ظل غياب الرقابة على الأسواق والتجار سوف يقومون برفع الأسعار على المواطنين في كل المنتجات والسلع، بحجة زيادة سعر الدولار دون توضيح الحقيقة لهم.
وناشد الحكومة التفكير خارج الصندوق والبحث عن مصادر لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة دون اللجوء لرفع أسعار الدولار أو فرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الشعب يعاني كثيرًا الآن من زيادة الأسعار في كل شيء، فأصبح غير قادر على التحمل ولا بد من تخفيف الأعباء عنه.
وأكد الجوهري، فى تصريح لـ«التحرير» أن المواطن البسيط لا يعرف ما السلع الترفيهية من عدمها، مما سيدفع بعض التجار إلى القيام بزيادة الأسعار في الأسواق، وخاصة في ظل غياب الرقابة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا تحمي الصناعة الوطنية، لأن أغلب هذه السلع لا تصنع في مصر وليس لها بديل محلي، كما أنها لا تقلص الاستيراد، لأن كل قرارات زيادة الجمارك أو سعر الدولار تأتي بنتائج عكسية تعمل على زيادة الواردات وليس العكس.
وأضاف الشطوري، لـ"التحرير"، أن الدولة تهتم بمحدودي الدخل وحريصة على عدم زيادة الأسعار على السلع والمنتجات الأساسية، ولكن رفع الدولار الجمركي على السلع الترفيهية سيقلل من استهلاك العملات الأجنبية.
وأكد أبوالخير، لـ"التحرير"، أن القرار لا يؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، بل يخاطب الشريحة المرفهة والغنية التي تستهلك هذه السلع، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن اسـتمرار تثبيت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.
وأضاف الوزير: أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بجانب بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
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