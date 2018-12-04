واشنطن: ستستمر قواتنا في سوريا حتى هزيمة داعش وانسحاب إيران

قال السفير جيمس جيفري إن قوات الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في سوريا لمهمة واحدة وهي الهزيمة الدائمة لداعش.. لافتا إلى أن هذه المهمة العسكرية تأتي من تفويض من الكونغرس عام 2001 ضد الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم: عندما نقول إننا لن نكون موجودين في سوريا إلى الأبد، ولكننا سنستمر حتى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش، وكما قلنا سابقا، حتى انسحاب جميع القوات التي تقودها إيران من كل سوريا وفقا لعملية سياسية لا رجعة فيها.

وتابع: هناك مبادرات دبلوماسية نقوم بها مع دول المجموعة الصغيرة في الأمم المتحدة، ثم هناك تحركات لأصدقائنا وحلفائنا مثلما حدث بقمة اسطنبول التي لم نحضرها، لكننا كنا نعمل مع الفرنسيين والألمان والأتراك، وحصلنا على نتيجة جيدة من ذلك.

وأكد أنه مر أقل من شهر منذ فرضنا للعقوبات النفطية على إيران، لكننا شهدنا انخفاضا حادا في انخراط الشركات الدولية في إيران، وفي أنشطة القطاع المصرفي وقدرتهم على استخدام النظام المالي الدولي، وشهدنا انخفاضا ضخما بلغ أكثر من مليون برميل من النفط.