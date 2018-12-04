إعلامي: القمة الخليجية القادمة ستتم بتمثيل نظام قطر بشكل هش وهامشي

الدوحة - الخليج 365

كشف الإعلامي، أمجد طه، اليوم الثلاثاء، بأن " أمير نظام قطر وعبر طرف ثالث طلب بإستماته الذهاب لدار الحزم وعبر أجواء طرف ثالث".

وقال طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"-رصدها "الخليج 365" - " فكان الرد طبق المطالب ال13 ثم سننظر في طلب الدخول وممكن يحصل ذلك لإخبارك عن آلية تطبيق الشروط ال١٣".

وبين أن "القمة الخليجية القادمة ستتم بتمثيل نظام قطر بشكل هش وهامشي ولن تكون له كلمة".