قرقاش: علاقة الإمارات المميزة مع الهند تشهد مجالات أوسع من التعاون المشترك

أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، بالعلاقات بين الإمارات والهند.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، 04 كانون الأول، 2018: لقاءات مثمرة للشيخ محمد بن زايد والشيخ عبدالله بن زايد مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.
وأضاف الوزير الإماراتي: العلاقات الثنائية المتميزة مع نيودلهي تشهد مجالات أوسع من التعاون المشترك مع جارنا التاريخي.
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