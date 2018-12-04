أرصاد الإمارات.. طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا نسبياً ليلاً وصباح الغد الباكرعلى بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدله السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا.

وذكر المرصد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية جنوبية شرقية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وعن الخليج العربي، قال إنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:36 والثاني عند الساعة 00:42 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:24 والثاني عند الساعة 05:35.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:20 والثاني عند الساعة 19:08، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:29 والثاني عند الساعة 03:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 19 90 45 دبي 29 20 85 25 الشارقة 30 17 90 30 عجمان 29 20 85 35 أم القيوين 28 17 90 40 رأس الخيمة 29 15 85 35 الفجيرة 27 19 75 30 العين 29 16 85 25 ليوا 29 15 95 35 الرويس 28 17 90 40 السلع 26 18 85 40 دلما 28 21 85 55 طنب الكبرى 27 20 80 45 طنب الصغرى 27 20 80 45 أبو موسى 27 20 80 45.