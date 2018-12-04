الإمارات.. إطلاق اسم الشهيد البشر على أحد مساجد رأس الخيمة

وجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بإطلاق اسم الشهيد حسن عبد الله محمد البشر على أحد مساجد منطقة الظيت الجنوبي في إمارة رأس الخيمة والتي كان قد تبرع ببنائه على نفقته الشخصية لخدمة أهالي المنطقة.

وطبقا لـ"وام"، تأتي توجيهات آل مكتوم تقديرا للدور والتضحيات التي قدمها شهداء الوطن في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب لتبقى رمزا للفداء والعزة والكرامة وذكرى خالدة تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة التي شيدت بسياستها الحكيمة وطنا منيعا ودولة عصرية يفديها الجميع بالأرواح.

وأضافت أن المسجد الذي يتسع لأكثر من 1200 مصل يتميز ببنائه الحديث وديكوراته الهندسية الإسلامية وطابعه المعماري المتميز ومراعاته لكافة اشتراطات السلامة وظروف المصلين من كبار السن وذوي الهمم إضافة إلى توفير مساحات واسعة لمواقف السيارات.