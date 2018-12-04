شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء سلام: جارى الانتهاء من الصرف الصحى للجزيرة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء سلام ، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، على أن مركزى شباب برج مغيزل والجزيرة الخضراء هما أول حصاد التعاون مع مؤسسة 57357 التى ساعدت معنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإحلال وتجديد المقر الإدارى لمركزى الشباب فنتقدم للمؤسسة بخالص للتعاون فى تجديدهم .

وأوضح أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، فى بيان له، أنه يسعى لتطوير بقية مراكز الشباب والرياضة فى مركزى فوه ومطوبس، مؤكدًا على أنه جارى الانتهاء قريبا من إنهاء مشروع الصرف الصحى للجزيرة الخضراء بالتعاون مع مؤسسة 57357 ومحافظة كفر الشيخ خلال الشهور القليلة القادمة.